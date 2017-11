Werkstraffen voor relschoppers na wedstrijd Excelsior-Feyenoord

De rechter in Rotterdam heeft werkstraffen tussen de 150 en 240 uur opgelegd, voor de rellen op 7 mei na de wedstrijd Excelsior-Feyenoord. Onder de aanhang van Feyenoord leefde het idee dat de club die dag landskampioen zou worden. Toen winst op de Kralingers uitbleef, braken ongeregeldheden uit.

De hoogste werkstraf (240 uur) was voor een man uit Ridderkerk. Hij was eerder veroordeeld voor de strandrellen in Hoek van Holland in 2009. Naast de werkstraf krijgt hij ook een maand cel voorwaardelijk.

De man had ontkend en wees erop dat er geen foto’s of filmpjes bestaan van zijn relgedrag. Maar de rechter gaat af op verklaringen van agenten, die zeggen dat de man met voorwerpen gooide naar de ME.

In totaal zijn zeven relschoppers veroordeeld. Drie verdachten zijn vrijgesproken.