Bewoners uit huis vanwege gaslek Rotterdam-Spangen Stedin werkt aan reparatie van het lek

Een onbekend aantal panden aan de Mathenesserweg in Rotterdam-Spangen is donderdagmiddag ontruimd vanwege een gaslek. Netbeheerder Stedin is bezig het lek te dichten.

Het gaslek is veroorzaakt door werkzaamheden. Bewoners en werklui zijn elders opgevangen. Het pand wordt geventileerd, en als dat gebeurd is, kan iedereen weer naar binnen.