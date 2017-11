Deel dit artikel:











Zes appartementen onbewoonbaar na flatbrand in Rotterdam-Alexander De appartementen hebben veel rookschade opgelopen Zo ziet de meterkast er na de brand uit

Een deel van de gedupeerden in de seniorenflat aan de Hendrick Staetsweg in Rotterdam-Alexander kan over een paar weken pas terug naar huis. Zes appartementen zijn na de brand van woensdagavond voorlopig onbewoonbaar geworden.

De appartementen hebben vooral veel rookschade opgelopen. Voor de gedupeerden wordt vervangende woonruimte geregeld. De brand ontstond door kortsluiting in een meterkast. Het hele complex werd meteen ontruimd. Ouderen van bijna dertig appartementen hebben de nacht op een andere plek doorgebracht.