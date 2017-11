Deel dit artikel:











'Bodem zakt harder dan de zeespiegel stijgt' heelhollandzakt2

Voor veel huiseigenaren in de regio Rijnmond is het een bekend probleem: de bodem die langzaam wegzakt. Vooral huizen die gebouwd zijn op veengrond hebben er last van. In het Hulstkampgebouw in Rotterdam is donderdag een congres over de malaise. Met een knipoog naar een populair tv-programma is daarvoor gekozen voor de titel 'Heel Holland Zakt'.

"De bodem daalt in sommige gebieden harder dan dat de zeespiegel stijgt", zegt Hilde Niezen, voorzitter van het Platform Slappe Bodem. "Het gaat vooral om veen dat inklinkt. Mensen merken het verschijnsel, doordat ze steeds hun tuin moeten ophogen. Als je pech hebt gaat je fundering er zelfs aan. En er is eigenlijk niets tegen te doen." Volgens Niezen ontstaat na lange tijd pas het besef hoe groot het probleem is. "Het wordt steeds urgenter, omdat we steeds verder zakken. En je kunt de dijken niet blijven verhogen." Buitengebied

Tegen de verzakking kunnen huiseigenaren zelf weinig doen, maar volgens Niezen kan de overheid een hoop narigheid voorkomen. "We moeten slimmer gaan bouwen, zodat niet alles maar blijft zakken. In buitengebieden zouden we bijvoorbeeld de grond nat kunnen houden, zodat het grondwater op peil blijft en de bodem daardoor niet daalt." Voor het congres Heel Holland Zakt hebben driehonderd deelnemers zich aangemeld. Zij gaan op zoek naar concrete oplossingen.