Krajicek legt NextGen-sterren vast voor ABN AMRO WTT

Andrey Rublev en Karen Khachanov zijn toegevoegd aan het deelnemersveld van het 45e ABN AMRO World Tennis Tournament. Met de beide Russische talenten en de al eerder aangekondigde Alexander Zverev is de complete top-3 van de #NextGen spelers in actie te zien in Rotterdam Ahoy.

Andrey Rublev en Karen Khachanov zijn op dit moment actief in de eerste editie van de ATP #NextGen Finals in Milaan. Tijdens dit toernooi komen de beste acht spelers onder 21 jaar op de ATP World Tour tegen elkaar uit. Richard Krajicek, toernooi directeur in Rotterdam: “De #NextGen is een initiatief waar we als toernooi sterk achter staan. Niet alleen het geven van een platform aan talent, maar ook de innovatie in de sport zijn zaken die wij als toernooi in onze hele historie hebben gefaciliteerd. We streven er naar om de sterren van nu en de sterren van morgen in actie te zien.”

Andrey Rublev, voormalig nummer 1 van de wereld bij de junioren, is genomineerd voor de ATP Most Improved Player Award 2017. Eind vorig jaar was hij nog de nummer 156 van de wereld, op dit moment staat hij al 37e. Dit is mede te danken aan zijn optreden op de US Open, waar hij de jongste kwartfinalist werd sinds Andy Roddick in 2011. De 20-jarige Moskoviet won dit jaar zijn eerste ATP-titel in Umag.

De 21-jarige Rus Karen Khachanov bereikte in 2016 in de mondiale top-100. Eerder dit jaar stond hij al even in de top-30 van de wereld en op dit moment is hij nummer 45. Hij boekte in 2016 zijn eerste ATP toernooioverwinning in Chengdu. In 2017 debuteerde hij op het ABN AMRO World Tennis Tournament.

Het ABN AMRO World Tennis Tournament wordt gehouden van 12 t/m 18 februari in Ahoy.