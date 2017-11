De Coolsingel. Het is die bekende verkeersader annex winkelstraat met een lengte van 740 meter. Een boulevard vol emoties; decor van vele vrolijke maar ook diep trieste gebeurtenissen.

Nu is het nog een drukke vierbaansweg dwars door het centrum van de stad, maar straks wordt het een flanneerboulevard zoals de Champs-Elysées. Vandaag in 7 Minuten vertelt de architect van de nieuwe Coolsingel, Adriaan Geuze, over zijn visie op de bekendste straat van Rotterdam.