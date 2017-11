CASA-abortusklinieken failliet verklaard

De CASA-abortusklinieken zijn failliet. De keten heeft een kliniek aan de Strevelsweg in Rotterdam.

Geplande abortussen gaan gewoon door, zegt de curator, de klinieken blijven gewoon open. De curator hoopt dat er op korte termijn een doorstart gemaakt kan worden.

Miljoenenfraude

Volgens het NPO-radioprogramma Argos schrijft CASA-bestuurder Admiraal in een brief aan het personeel dat de klinieken failliet zijn verklaard in verband met miljoenenfraude. Er worden miljoenenclaims verwacht en die kan het bedrijf niet opvangen.

Bij de klinieken zou voor 9 miljoen euro zijn gefraudeerd. Zo verzon CASA het bestaan van medisch specialisten en werden patiëntendossiers vervalst. Op die manier kon er meer geld gedeclareerd worden bij verzekeringsmaatschappijen.

De CASA-klinieken voeren ongeveer de helft van alle abortussen uit in Nederland.