De moord op Ergin Basacki in Rotterdam Br1734_ergin01 Br1734_ergin05 Br1734_ergin03 Br1734_ergin02

Op de Prins Hendrikkade in Rotterdam wordt op maandag 28 augustus Ergin Basacki doodgeschoten. We hebben in Bureau Rijnmond al eerder aandacht besteed aan deze moord. De politie heeft nu aanvullende vragen.