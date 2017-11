Deel dit artikel:











Pinpas gestolen van 90-jarige dame verzorgingshuis Aafje Rotterdam

Een 90-jarige dame uit verzorgingshuis Aafje in Rotterdam merkt dat haar pinpas is gestolen. Ze reageert meteen en belt de bank om haar pas te blokkeren. Maar helaas, het is al te laat...