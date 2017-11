Deel dit artikel:











Twee overvallen op de Stadhoudersweg Rotterdam

De Stadhoudersweg in Rotterdam wordt onlangs opgeschrikt door twee overvallen. Eerst is een snackbar aan de beurt en twee dagen later een Chinees restaurant.Het is goed mogelijk dat het om dezelfde dader gaat. Bekijk de video waarbij de overvaller ook te horen is: