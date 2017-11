Deel dit artikel:











Maritieme vakbeurs Europort in Rotterdam Europort is in volle gang

Nederland is groot in de scheepsbouw op het gebied van complexe schepen als bagger- en binnenvaartschepen. Daarom staat de nieuwste techniek op het gebied van duurzaamheid en elektronica in de scheepsbouw centraal op de grote maritieme vakbeurs Europort in Rotterdam Ahoy.

Europort is geen 'kleine jongen' op beursgebied. Ahoy' is eigenlijk te klein. Daarom zijn er noodgebouwen geplaatst, om aan de capaciteit van de beurs te kunnen voldoen. Zo'n dertigduizend bezoekers kunnen duizend exposanten ontmoeten uit veertig landen. Volgens beursmanager Raymond Siliakus is de organisatie van de beurs een intens proces. "We zijn ruim twee jaar bezig om deze vier dagen beurs in goede banen te kunnen leiden, onder andere met de noodgebouwen buiten Ahoy." Mijndert Wiesenekker, van de Schiedamse scheepsbouwer Damen, ziet de beurs niet als plek om te contracten te sluiten. "Het is vooral zaak om in contact te blijven met je netwerk en om op die manier nieuwe ideeën te tonen." Jeroen Goes, van het maritieme technologiebedrijf AMW-Marine, demonstreert een nieuw systeem wat beschouwt kan worden als een virtueel anker. "Op deze manier kan een schip, zonder dat de kapitein daar iets voor hoeft te doen, zijn schip op één plek houden, of rondom een bepaalt punt." De beurs is dinsdag begonnen en duurt nog tot en met vrijdagavond.