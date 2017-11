Veel protest tegen maximale vaarbreedte op de Giessen

Schepen die te breed zijn mogen binnenkort de Giessen niet meer op. Dat heeft het waterschap Rivierland bepaald. Het riviertje slingert zich dwars door Hardinxveld-Giessendam en is daar op sommige plaatsen erg smal. Maar er is echter veel verzet gerezen tegen het plan.

Enkele honderden mensen grenzen met hun achtertuin aan de Giessen en hebben daar een bootje en een steiger liggen. Zij vrezen dat die straks weg moeten. Het waterschap kreeg 68 bezwaarschriften en een brief van de gemeenteraad, die het voor deze mensen opneemt.

"Als gemeenteraad hebben we het waterschap gevraagd of dit nou echt wel nodig is", zegt Robert Philippo van de lokale partij TAB; "er wordt hier altijd rustig gevaren en er gebeurt nooit iets. Mensen snappen ook de maatregelen niet."

"We willen een minimale vaarbreedte van tien meter instellen voor de veiligheid. We zien namelijk dat het steeds drukker wordt op de Giessen en dus moet er wat gebeuren", licht Arie Bassa van het waterschap Rivierenland toe.

"Mensen vragen zich af waarom hun overbuurman in de plannen wél z'n bootje mag blijven afmeren, maar zij niet", lepelt Philippo een ander bezwaar op; "veel mensen hebben hier juist een huis gekocht omdat ze aan het water willen wonen met hun bootje."

Bassa snapt de bezwaren: "we gaan ook kijken of we op smalle stukken, waar bootjes en wellicht ook steigers moeten verdwijnen, een andere oplossing mogelijk is. Bijvoorbeeld een soort parkeerhaventjes. In het eerste kwartaal van 2018 nemen we een besluit."