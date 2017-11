Deel dit artikel:











In het weekend langer betaald parkeren in Rotterdam De tariefen om te parkeren in een stadsgarage gaan omlaag

Mensen die met hun auto in het centrum van Rotterdam willen parkeren, moeten straks in het weekend twee uur langer doorbetalen. De gemeente start een proef waarbij bezoekers op vrijdag en zaterdag tot 1:00 uur 's nachts parkeergeld moeten betalen. Nu is dat nog tot 23:00 uur.

Met de maatregel moet het uitgaanspubliek ontmoedigen om hun auto's in parkeervakken in het centrum te zetten. Bewoners en ondernemers uit het centrum die een parkeervergunning hebben, ervaren dat er weinig parkeerplekken voor vergunninghouders zijn. Rotterdam hoopt dat het uitgaanspubliek gebruik gaat maken van een parkeergarage. Op deze manier komen er meer straatparkeerplaatsen beschikbaar voor houders van een parkeervergunning. Tarief parkeergarages omlaag

Om de bezoeker van de binnenstad tegemoet te komen, gaan de tariefen om te parkeren in een stadsgarage omlaag. Tussen 22.00 uur en 6.00 uur gaat het één euro per uur kosten om daar je auto neer te zetten. Op 19 januari worden de nieuwe tijden voor betaald parkeren ingevoerd. De proef duurt eerst een jaar, daarna wordt gekeken of de maatregel werkt.