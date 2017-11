Deel dit artikel:











Heijplaat, dorp tussen containers Afl. 5 Heijplaat, dorp tussen containers Afl. 5

We gaan terug in de geschiedenis: de geschiedenis van Arie den Toom.Hij was de uitbater van Cafe Courzand tijdens de oorlog. de ruimte omgeheime radiocontacten met Engeland te onderhouden.

In de kelder werd doorhet verzet met wapens geoefend. Hier, boven het plafond van cafe Courzand,had hij een geheime bergruimte. Daar zaten onderduikers. Ook gebruikte het

verste de ruimte om geheime radiocontacten met Engeland te onderhouden. In

de kelder werd door het verzet met wapens geoefend.