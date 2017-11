Deel dit artikel:











Heijplaat, dorp tussen de containers. Afl. 2 Cafe Courzand op Heijplaat

Bruin cafe, laag plafond, sfeer van zware shag en bier. Dat is Cafe Courzand op Heijplaat. Althans, dat was Cafe Courzand op Heijplaat. Want, Courzand gaat op de schop.

Heijplater John de Roode en zijn zoon Kevin gaan Courzand weer op de kaart zetten.