Heijplaat, dorp tussen de containers. Afl. 1

Heijplaat, dorp tussen de containers is een serie over een uniek stukje Rotterdam. 2000 mensen wonen tussen de bedrijvigheid van die haven, waar zo hard gewerkt wordt. Er staan veel verschillende soorten huizen dwars door elkaar heen.

Groot, maar soms ook heel klein. Er is een vrijplaats voor kunstenaars. Daar woont zelfs iemand die is geboren in een kraakpand. En, op de zolder van Café Courzand, op eene plek die nauwelijks begaanbaar is, zien we sporen uit een ver verleden…