Cel geëist tegen pedofiele 'kindervriend' Tarwewijk

Justitie heeft drie jaar cel geëist tegen een Rotterdammer die twee kinderen heeft misbruikt. Daarnaast zou hij vijf jaar lang contact moeten houden met de reclassering en behandeling volgen.

De 39-jarige man heeft grotendeels bekend. "Ik zie in dat ik ontzettend stom ben geweest. Ik heb er heel veel spijt van. Die kinderen zullen door mij geen vertrouwen meer hebben in mannen die leuk tegen ze doen."

Dennis Z. stond in de Tarwewijk bekend als een kindervriend. Hij is opgeleid als pedagogisch medewerker en was onder meer vrijwilliger bij de speeltuinvereniging. "Kinderen zijn mijn enige vrienden', zei hij donderdag op de rechtbank in Rotterdam. Behalve zijn ouders zei hij geen andere sociale contacten te hebben.

Verkracht

De man heeft een 8-jarig jongetje verkracht, dat regelmatig bij hem kwam eten en ook bij hem bleef slapen. Volgens Dennis Z. was het initiatief voor de seks van de jongen zelf uitgegaan. Hij had het slachtoffer ook in naakte poses gefotografeerd. Een 11-jarig kind dat hij bijles gaf, had hij betast.

De moeder van het 8-jarig slachtoffer sprak de verdachte in de rechtszaal toe. "Dennis, we kennen elkaar al 35 jaar. Ik vertrouwde je in alles. Hoe kon je dit doen? Je hebt mijn kind zijn leven kapotgemaakt." Zij eiste een schadevergoeding van 15.000 euro.

De zaak is aan het rollen gebracht, doordat de 11-jarige jongen is gaan praten. Namens hem is 500 euro schadevergoeding gevraagd. Justitie eiste behalve een celstraf (vier jaar, waarvan één voorwaardelijk) en behandeling ook een verbod op het werken met kinderen. De rechter in Rotterdam doet op 23 november uitspraak.