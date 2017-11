SerVies van Rotterdams fijnstof in Chris Natuurlijk van 11 november

Servies van fijnstof, help de egel de winter door, expositie Koud Land en biografie Dát is Pietje Bell over Chris van Abkoude in Chris Natuurlijk van 11 november.

serVies

Je ziet het niet, maar het is er wel. Fijnstof. Iris de Kievith en Annemarie Piscaer maken zich zorgen over de luchtvervuiling in de stad. Om de luchtvervuiling zichtbaar te maken oogsten ze fijnstof langs vieze wegen en straten in Rotterdam. Met een emmer en een zeem gaan ze op pad om muren en tegels te soppen. Van het fijnstof dat er vanaf komt maken ze dan in de toekomst een servies met glazuur van fijnstof. Chris Natuurlijk gaat dit project volgen. Te beginnen in de uitzending van 11 november.

Help de egel de winter door

Egels bereiden zich voor op hun winterslaap. Ze moeten hun buikje rond eten, maar ook weer niet te vet worden en ze gaan op zoek naar een warm en veilig plekje om te overwinteren. Ferry van Jaarsveld van Egelopvang Zuid-Holland Zuid vertelt wat wij kunnen doen om ze te helpen.

Hoe lang nog?

Koud land is een foto-tentoonstelling in galerie Walgenbach Art&Books over het land in het uiterste puntje van Noorwegen. Boomloze, lege landschappen en in de grond het permafrost, nu nog onaangetast, maar voor hoe lang nog? Dat vragen de makers van de tentoonstelling -fotograaf Martin Kers en tekstschrijver Marijke Kers - zich af. Onder hun ogen voltrekt zich een klimatologische ramp.

Dát is Pietje Bell

Bijna iedereen kent de Rotterdamse straatschoffies Pietje Bell en Kruimeltje. Maar over de schrijver van de boeken was nooit zoveel bekend. Chris Natuurlijk interviewt Jan Maliepaard en Jan Oudenaarden over biografie Dát is Pietje Bell! Het geheime leven van Chris van Abkoude

Over Chris Natuurlijk

Waar hoor je over mooie parken, goede boeken of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.