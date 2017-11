Slachtoffer steekpartij verdwijnt op sok en slipper

De politie is op zoek naar het slachtoffer van een steekpartij donderdagavond. De man is in Rotterdam-Zuid in zijn rug gestoken, maar kon er nog wel vandoor gaan.

"We maken ons best wel zorgen om deze man", zegt de politie. De man is op een sok en een slipper naar buiten gelopen.

Volgens de politie gaat om een steekpartij in de 'relationele sfeer'. Een 56-jarige Rotterdammer is in een huis aan de Laan van Dada gearresteerd.

"Vaak is het zo dat we daarna op zoek zijn naar de dader, maar nu gaat het dus om het slachtoffer dat we zoeken", zegt een woordvoerder van de politie.