'Minima alleen maar armer in Rotterdam'

Duizenden minima in Rotterdam hebben het de afgelopen jaren zwaarder gekregen door een aantal maatregelen van de gemeente. Dat zegt de linkse oppositie in de Rotterdamse gemeenteraad. Alle maatregelen schelen honderden euro per jaar.

Oppositiepartijen PvdA, SP, NIDA en GroenLinks hekelen het Rotterdams armoedebeleid van het huidige college van Leefbaar, D66 en CDA.

Bij het sociaal warenhuis Swingmarket in Rotterdam-IJsselmonde is iedereen welkom en kunnen minima gratis of met korting boodschappen doen. Daar merken ze dat dat een aantal Rotterdammers steeds meer moeite heeft met rondkomen. Oprichter Marij de Ronde: "Het is echt een onleefbare stad. Steeds meer mensen zakken door het moeras en kunnen nergens meer terecht."

Zij bekritiseert het armoedebeleid van Rotterdam. "Dat gaat heel moeizaam. Rotterdam is een ster in alles wegbezuinigen en minima aanpakken die niet werken."

Om welke maatregelen van de gemeente Rotterdam gaat het?

Minima krijgen niet langer de afvalstoffenheffing kwijtgescholden. Jaarlijks scheelt dat minstens 120 euro. De zogeheten langdurigheidstoeslag van €500 voor Rotterdammers die langer dan 5 jaar van een minimum moeten rondkomen, is afgeschaft. Daarvoor in de plaats is kunnen kinderen en AOW-ers gebruik maken van een tegoed via de Rotterdampas.

Rotterdammers kunnen nog wel in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag van 50 euro per jaar. In andere steden zoals Den Haag ligt die veel hoger. Daar kunnen alleenstaanden in aanmerking komen voor 300 euro en gezinnen voor 800 euro.

De bijzondere bijstand is er voor uitzonderlijke uitgaven zoals het vervangen van een kapotte huishoudelijke apparaten. In Rotterdam is dat omgezet van een gift naar een lening.

Volgens de linkse oppositie grijpen deze lokale maatregelen hard in.

Leo de Kleijn van de SP: "Kinderen groeien in armoede op en schulden lopen op."

Barbara Kathmann van de PvdA: "Mensen met een kleine beurs zijn echt schandalig behandeld door dit college."

Nourdin El Ouali van NIDA: "Het is een asociaal beleid geweest de afgelopen drie-en-en-een-half jaar."

Jolanda woont in Rotterdam-IJsselmonde en vertelt dat ze steeds moeilijker de eindjes aan elkaar knoopt. Ze zit al jaren in de bijstand, kampt met schulden en een kwakkelende gezondheid. "Je bent echt bezig met overleven. Alles wordt maar duurder en duurder en minima krijgen er niets bij."

Ze nodigt de bestuurders van de stad uit om eens een tijdje met haar te ruilen. "Ik denk dat ze schrikken want het is echt niet leuk om afhankelijk te zijn van de Voedselbank en tweedehandskleding, en voor allerlei rekeningen betalingsovereenkomsten te moeten zoeken."

Ook Marij de Ronde van het sociaal warenhuis in IJsselmonde en Crooswijk doet een pleidooi voor een socialer beleid. "Het zijn niet allemaal uitzuigers en klootjesvolk. Het zijn ook mensen die graag uit de ellende komen. "

Op het stadhuis moet de gemeenteraad deze week de begroting voor het volgend jaar goedkeuren. Met 19 zetels heeft de linkse oppositie te weinig stem om veranderingen door te voeren. "Maar deze schreeuwt om veel beter armoedebeleid", aldus Judith Bokhove van GroenLinks.