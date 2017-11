Column: #metoo-discussie ontspoort

Spaar ze allemaal! De mannen die zonder proces worden beschuldigd van seksueel misbruik. “Mag ik van de theatermensen Job Gosschalk? Kwartet!”

De laatste in de rij aangeklaagden: Francisco van Jole. De Rotterdamse journalist zou een jonge vrouw hebben aangerand.

Even de feiten. Het gebeurde tien jaar geleden. De vrouw sprak er Van Jole enkele jaren daarna op aan: ze had zijn gedrag heel vervelend gevonden. Wat Francisco van Jole niet wist: dat gesprek nam zij op.

GeenStijl

De opnames zijn nu verspreid door de website GeenStijl . We horen Van Jole duizendmaal excuses aanbieden. Waarvoor? Uit de opnames valt op te maken dat de vrouw niet gediend was van een tongzoen. Ze was zelf met hem meegegaan naar een hotelkamer.

In een mail aan GeenStijl schrijft zij dat Van Jole tussen haar en de deur was gaan staan in zijn onderbroek en op haar ging liggen. Dat blijkt overigens niet uit de opnames.

Op basis van de ‘tape’ kan je concluderen dat sprake was van een opdringerige man, onder invloed van alcohol. Misschien is het niet meer geweest dan dat. Hoe het werkelijk zit: dat zou -als de vrouw zich wekelijk aangerand voelt- in de rechtszaal moeten worden besproken. En nergens anders.

Wraakzucht

Want: waarom stapt deze vrouw naar GeenStijl? Waarom geen aangifte? Waarom na tien jaar de publiciteit zoeken? Zou wraakzucht het motief kunnen zijn? Allemaal vragen die in een rechtszaal thuishoren.

Zeker niet bij GeenStijl. De website die leeft van de ranzige opmerkingen over vrouwen. Herinnert u zich de ‘zou je haar doen?’-affaire nog? Op de site stond de foto van een journaliste, met de vraag: "zou u haar doen"? Het leidde tot woedende reacties en de oproep aan adverteerders om GeenStijl te boycotten.

GeenStijl en Francisco van Jole zijn al jaren uitgesproken vijanden van elkaar. Het motief van de website om te plaatsen heeft daarom niets te maken met bezorgdheid over het lot van (vrouwelijke) slachtoffers, het is onderdeel van een fittie.

Zwartmaken

En zo zien we hoe de-discussie op de verkeerde plaats en door de verkeerde mensen wordt gevoerd. De social media gaan ermee aan de haal en de lynchmob staat klaar. Francisco van Jole kan geen tweet meer versturen, of iemand schrijft er ‘viespeuk!’ onder. Anderen zwartmaken is zo makkelijk, tot het jezelf betreft.

Tip: bekijk de Deense film Jagten , over een man die ten onrechte van seksueel misbruik wordt beticht. Harde cijfers zijn er niet, maar volgens schattingen is 10 tot 20 procent van de aangiftes in zedenzaken vals. Vandaar dat de politie de tijd neemt voor aangiftes en er een rechter nodig is voor een zorgvuldige afweging.

Het is ook nodig, om recht te doen aan serieuze, ernstige gevallen van seksueel misbruik. De digitale schandpaal kan ervoor zorgen dat straks niemand meer wordt geloofd. Dat zedenzaken eerder een mening zijn, dan een feit.

Of zoals een vrouw die ik sprak het formuleerde: "er dreigt inflatie van het begrip seksueel misbruik."

Volkswoede

De-discussie is goed, omdat het laat zien hoe wijdverbreid en verstrekkend seksueel misbruik is. En hoe dichtbij. Maar het ontspoort nu, doordat het een speelbal is geworden van ongenuanceerde volkswoede.

Kevin Spacey komt niet naar Rotterdam, dat is nog te begrijpen. Maar de acteur uit zijn laatste film Alll the Money in the Worldknippen? Dat grenst aan hysterie.

Jelle Brandt Corstius en Gijs van Dam vechten hun affaire uit via de media. Niemand weet hoe het zit, maar iedereen heeft een mening.

Slachtoffers van seksueel misbruik zijn voor hun hele leven getekend. Maar: ten onrechte beschuldigde ‘daders’ ook.

Paul Verspeek is rechtbankverslaggever bij RTV Rijnmond