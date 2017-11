Aan de Bijerlandselaan in Rotterdam-Zuid zijn donderdagavond een tram en een auto op elkaar gebotst. De inzittenden van de tram bleven ongedeerd.

Tram 25 richting Schiebroek raakte ter hoogte van de 2e Rosestraat in botsing met de auto. Het is niet bekend hoe de bestuurder er aan toe is. Ook is nog niet duidelijk wat er misging.

De RET meldt dat tramreizigers rekening moeten houden met extra reistijd. De haltes Randweg en Beijerlandselaan zijn voorlopig vervallen.