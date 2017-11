Muzikant Hans Vermeulen (70) overleden

Zanger, muzikant, componist en producer Hans Vermeulen is overleden. Vermeulen overleed plotseling op het eiland Koh Samui in Thailand, waar hij in de jaren '80 naar emigreerde.

Vermeulen schreef het nummer 'The Alternative Way' voor de Rotterdamse zangeres Anita Meijer. Dit was haar doorbraak en 1e nummer-1 hit.

De Voorburger boekte vanaf de jaren zestig successen met de bands Sandy Coast en Rainbow Train. Daarmee had hij hits als 'I see your face again', the eyes of jenny en True Love that's a wonder'.

Vermeulen won diverse muziekprijzen, waaronder de Gouden Harp en een Edison.

Hans Vermeulen is 70 jaar geworden.