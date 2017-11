Deel dit artikel:











Nog één onderbroek op zak en wachten op betere tijden na brand Slachtoffer Hans Somers: Het is een drama waarvan je hoopt dat je het nooit zal meemaken

Hij is ongeschoren. Hij heeft één onderbroek. En hij heeft geen idee wanneer hij weer naar huis kan. Het leven is één groot vraagteken voor Hans Somers, een Rotterdamse volkszanger, die in de flat in Rotterdam-Alexander woont waar woensdagavond brand woedde.

Het verhaal van Somers is typerend voor de slachtoffer van een brand: veel onduidelijkheid en chaos. "Het is het drama waarvan je hoopt dat je het nooit zal meemaken. Je hebt echt helemaal niets hè?" Somers woont op de zevende verdieping van de flat aan Hendrick Staetsweg. Zijn huis zit naast het huis waar de brand woedde. Hij mocht een dag na de brand even naar binnen om wat spullen te pakken. "Dan zie je het schrikbeeld dat je eigenlijk niet wil. De muren zijn zwartgeblakerd. Ik hoef niet uit te leggen wat dat betekent." Somers: "Daar staan je mooie meubeltjes. Je bent er anderhalve maand geleden ingetrokken met het idee 'dit is mijn laatste huis'. Als je dat nu ziet ben je volledig uit het veld geslagen." Liedjes

Dit weekend staat Somers weer op de bühne. "In mijn liedjes kan ik mijn emotie ook een beetje kwijt", legt hij uit. Dit weekend staat Somers weer op de bühne. "In mijn liedjes kan ik mijn emotie ook een beetje kwijt", legt hij uit. Een aantal van zijn liedjes gaan over betere tijden die eraan komen. Maar wanneer dat voor hem geldt is niet duidelijk. "Je gaat met een verzekeringsman om de tafel zitten om de boel op orde te zetten. Het kan een week duren, maar het kan ook vier weken duren. Ondertussen voel ik me een soort vluchteling, ook al kan ik even bij mijn dochter slapen. Maar ik heb geen idee wanneer ik weer mijn voetjes op de bank kan neerleggen." De brand aan de Hendrick Staetsweg in Rotterdam-Alexander is ontstaan door kortsluiting in een meterkast. Het hele complex werd meteen ontruimd. Zes appartementen zijn na de brand voorlopig onbewoonbaar.