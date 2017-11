FC Rijnmond in het teken van Sparta

FC Rijnmond van vrijdag 10 november 2017 zal over Sparta gaan

FC Rijnmond zal vrijdag geheel over Sparta gaan. De regionale voetbaltalkshow zal aan de hand van diverse interviews en reportages over de jeugdopleiding en de MVO-activiteiten de Kasteelclub uitlichten.

Presentator Bart Nolles zal een aantal gasten aan tafel ontvangen. Zo zullen Manfred Laros, Michel Breuer, Dolf Roks, Frank Kooiman en Ruud van Os aanschuiven.

Om 17:19 uur is FC Rijnmond op de televisie te zien. Ook kun je vanaf dat tijdstip via Facebook deze aflevering over Sparta bekijken.