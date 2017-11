Vlaardingen: Drink geen water, drink bier!

Het kraanwater in Vlaardingen moet eerst gekookt worden, voordat het gedronken kan worden. Maar waarom zoveel moeite doen, als er een veel makkelijker oplossing is. Twee Vlaardingse bierbrouwers stellen: drink geen water, drink bier!

Wibo Broek en Guido de Jong zijn de mannen achter Vulcaanbier, een authentiek Vlaardings biertje, gemaakt mét Vlaardings kraanwater. "Geen nood. Om bier te brouwen wordt het water eerst gekookt. Daardoor is het meteen drinkbaar."

Drinkbaar

In de Middeleeuwen was het de normaalste zaak van de wereld dat het drinkwater niet altijd even betrouwbaar was. Wijn en bier waren toen de meest gangbare alternatieven. "In deze omgeving was bier net wat meer voorradig", lacht De Jong. "En toen was het drinkwater niet altijd veilig. En dat geldt nu dus ook!"

De brouwers zijn nu bezig met een 1018-biertje, verwijzend naar de Slag bij Vlaardingen, die volgend jaar precies tien eeuwen geleden plaatsvond. Het biertje wordt gemaakt op dezelfde manier als duizend jaar geleden. Er zitten dezelfde kruiden in. "In die tijd voegden ze nog geen hop toe", legt Broek verder uit. "Hop werd pas een paar honderd jaar later toegevoegd als conserveringsmiddel. Dat geeft ook de bittere smaak aan bier. Om het verschil te proeven maken we wel een versie mét en zonder hop."

Dat het water nu net zoveel problemen oplevert als duizend jaar geleden maakt het brouwen van het 1018-biertje wel een beetje apart. De Jong: "Misschien kunnen we waterbedrijf Evides vragen of ze dit volgend jaar tijdens het evenement nóg een keer kunnen herhalen!"