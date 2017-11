KCC/SO natural klaar voor de Korfbal League

De korfballers van KCC/SO natural maken zich op voor hun debuut in de Korfbal League. Het team uit Capelle aan den IJssel neemt het zaterdag thuis op tegen Avanti. KCC gaat als promovendus een moeilijk seizoen tegemoet. "Wij gaan puur op resultaat spelen. Of het nu met mooi of lelijk korfbal is, dat vind ik ondergeschikt aan alles", zegt coach Richard van Vloten.

"Je speelt met de tien beste ploegen tegen Nederland. Dus ook van de wereld. We zijn samen met Avanti nieuw in deze competitie. Dan wordt je meteen als degradatiekandidaat nummer één en twee aangemerkt", zegt Van Vloten. De kans is reëel dat de korfbalvereniging uit Capelle aan den IJssel bij de onderste twee ploegen zal eindigen. Dat weet Van Vloten ook: "Als we negende of stiekem achtste kunnen worden, dan hebben we een fantastisch seizoen."

Christian Dekkers, speler van KCC, kan niet wachten tot het zaterdag is: "Het begint wel te kriebelen. Ik denk dat het voor ons allemaal geldt. Zeker bij de selectie." De aanvoerder van KCC weet niet wat hij van de Korfbal League moet verwachten: "Als je kijkt naar de voorbereiding, dan hebben we het niet slecht gedaan." Volgens hem bood zijn ploeg in de voorbereiding 'goed weerstand' tegen topclubs. "Daar kijk je met een goed gevoel op terug."

'Laten zien dat we beter zijn dan Avanti'

De punten zullen bijvoorbeeld tegen mede-promovendus Avanti gepakt moeten worden. Vorig seizoen versloeg KCC de ploeg uit Pijnacker in de finale van de Hoofdklasse, waarna de Capellenaren zich in een eerder stadium verzekerden van de Korfbal League. Van Vloten weet dat het een spannend eerste competitieduel gaat worden: "Dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor Avanti."

De korfballers uit Pijnacker zullen met 'revanchegevoelens' naar Capelle aan den IJssel komen, verwacht Dekkers. "Ik weet niet wat voor voorbereiding Avanti heeft gedraaid, maar ik vind dat wij beter zijn. Dat moeten we zaterdag laten zien." De aanvoerder van KCC denkt dat zijn ploeg tegen degradatie zal gaan strijden, maar hij is ook strijdbaar. "Waarom zouden we de topploegen het niet lastig kunnen maken? Ik denk dat we wel veel punten gaan pakken. We gaan zeker niet degraderen. Ik geef ons plek zeven tot en met negen", zegt Dekkers.