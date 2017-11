Nederland wint dankzij Depay

Het Nederlands elftal heeft donderdag het oefenduel tegen Schotland met het minimale verschil gewonnen (1-0). Memphis Depay, oud-jeugdspeler van Sparta, maakte het enige doelpunt voor Oranje.

De enige regiospeler die bij Nederland speelminuten kreeg, was Steven Berghuis. De Feyenoorder mocht de laatste veertien minuten meespelen als vervanger van Quincy Promes. Oud-regiogenoten Georginio Wijnaldum en Kevin Strootman deden heel het duel mee. Verder stonden Karim Rekik en Nathan Aké, voormalig jeugdspelers van Feyenoord, in de basis. Tonny Vilhena, middenvelder van Feyenoord, kwam niet in actie.

Het Nederlands elftal speelt volgende week nog een oefenwedstrijd. Dan gaat Oranje in Boekarest bij Roemenië op bezoek.