Rotterdam herdenkt razzia van november '44

Het Feyenoordstadion is vandaag het decor van de herdenking van de Rotterdamse razzia van november 1944. Vanaf 13.00 uur is de plechtigheid live te volgen via de website van RTV Rijnmond.

Op 10 en 11 november 1944 worden 52.000 mannen uit Rotterdam en Schiedam opgepakt om in Duitsland te gaan werken. Dat gebeurt tijdens Aktion Rosenstock.

De avond voor de drijfjacht legt het Duitse leger een cordon rond Rotterdam en Schiedam. Alle belangrijke bruggen en strategische punten zijn afgezet. Trams rijden niet meer. De telefoon is geblokkeerd.

Wie tussen de 17 en 40 jaar is, moet op straat gaan staan. 'Er moet worden meegebracht: warme kleeding, stevige schoenen, dekens, bescherming tegen regen, eetgerei, mes, vork, lepel, drinkbeker en boterhammen voor één dag', schrijven de Duitsers op een strooibiljet dat huis aan huis verspreid wordt.

Vrouwen, kinderen, jongere - en oudere mannen moeten binnenblijven. 'Op hen die pogen te ontvluchten of weerstand bieden, zal worden geschoten', dreigt de bezetter.

Overal mitrailleurs

Op de eerste dag worden Schiedam en de rand van Rotterdam door de Duitsers uitgekamd. Een dag later is het centrum van Rotterdam aan de beurt.

De sfeer in de wijken is beklemmend. "Om 09.00 uur werd er geschreeuwd dat we naar buiten moesten komen", zegt een van de mannen op wie de Duitsers het gemunt hebben. "Op de straat ontmoette ik al jongens uit de buurt. Nergens een burger te zien. Alles potdicht en op slot. Overal soldaten. Overal mitrailleurs. Met manschappen die ook handgranaten bij zich hadden."

Op de Dordtsestraatweg heeft Leendert Daniël Vaandrager een boerderij. Duitsers die hem komen ophalen jagen een kogel door de hooischuur en dreigen de boel in brand te steken. Ze vinden Leendert, op zijn klompen, tussen de koeien. Hij moet direct mee.

Zijn vrouw fietst hem nog achterna. Met een winterjas en schoenen. Ze ziet hem lopen op de Groene Hilledijk. Met een heleboel anderen, op weg naar het toenmalige Feijenoordstadion, een van de verzamelplekken.

Vanuit daaruit gaan de mannen te voet, per rijnaak of per trein naar Duitsland. Of naar het oosten van Nederland.

Verzet

Officieel is debedoeld om de Duitse oorlogsindustrie op gang te houden. Maar er speelt nog een ander motief: het zuiden van Nederland is in november 1944 al bevrijd en de Duitsers willen het verzet in de rest van het land breken door zoveel mogelijk mannen die zouden kunnen vechten, weg te voeren.

Boer Vaandrager is een van de mannen die weet te ontsnappen. Hij springt bij Zwolle uit de trein. Hij struikelt en blijft liggen met een beschadigde knie. De kogels vliegen hem om de oren. "Nou, die vinden ze morgen wel", zegt een bewaker.

Vaandrager loopt naar Heerde, waar drie huizen op een rijtje staan. Hij besluit om onderdak te vragen in het middelste pand. 'Goed dat je voor ons gekozen hebt', zegt de familie Sterkenburg. 'Aan de ene kant zitten Duitsers, aan de andere kant NSB'ers."

Na bijna veertien dagen lukt het boer Vaandrager om weer terug te keren naar Rotterdam. Dat lukte lang niet iedereen. Het merendeel van de opgepakte Rotterdammers komt in Duitsland terecht. Zeker 410 van hen zullen de bevrijding van Nederland niet meer levend meemaken.

Het totaal aantal slachtoffers van de Arbeidseinsatz ligt tussen de 24.500 en 29.000.

Kerk

Meer reizen richting Duitsland verliepen niet zonder slag of stoot. Een trein met honderden Rotterdammers strandde bij Ermelo, omdat verderop het spoor was gebombardeerd, werden de mensen uit de trein geladen.

De groep werd opgesplitst. Een deel moest in de regen naar Putten, de rest werd in een kerk in Ermelo gestopt. "Je ziet geen hand voor ogen", zegt Willem Hasselbach. "Het is hardstikke druk en iedereen kroeilt door elkaar."

Midden in de kerk staan wat vrouwelijke medewerkers van het Rode Kruis. Hasselbach hoort dat ze het hebben over ontsnappen. "Ik stap naar haar toe en ik zeg 'ik wil er ook uit", gaat Hasselbach verder. "Ze doet haar band af en geeft die aan mij. En daarna ben ik zo naar buiten gelopen."

Hasselbach krijgt de instructies om buiten de Duitse wacht voorbij te lopen. Daarachter wordt hij opgevangen door een jonge vrouw. Die neemt hem mee naar een winkel, waar hij zich verstopt.

Een dag later fietst Hasselbach naar Elspeet. Naar schatting zijn er ruim twintig jonge mannen ontsnapt uit de kerk in Ermelo.

Kuip

Het is alweer de elfde keer dat de razzia van Rotterdam wordt herdacht. Op het programma in het Maasgebouw bij de Kuip staan onder meer toespraken van burgemeester Aboutaleb en Jaap Folst, die het initiatief heeft genomen om de razzia te herdenken. Ook zijn er ooggetuigen en hun families aanwezig.

Op de site van RTV Rijnmond verzorgt verslaggever Jacco van Giessen vanaf 13.00 een livestream.

Programma:

13:00 - Begin herdenking13:05 - Toespraak initiatiefnemer Jaap Folst van de herdenking13:15 - Louisa Balk van het Stadsarchief over de hoe het onderwerp Razzia wordt behandeld in het onderwijs13:25 - Presentatie van een boek over met verklaringen en dagboeken van jongeren over de Razzia