Vlaardingers moeten water ook in weekeinde koken

De inwoners van Vlaardingen kunnen ook dit weekeinde het water uit de kraan niet drinken. Waterbedrijf Evides adviseert het water eerst drie minuten voor gebruik te koken.

Volgens de waterleverancier is pas vrijdagmorgen het chloor over het hele lokale waternet verspreid. Of het toevoegen van de stof succes heeft, moet vervolgens uit testen blijken. Pas als het water helemaal schoon is, trekt het waterbedrijf het advies in.

Woensdag sloeg Evides alarm toen bleek dat de E.Coli-bacterie in het Vlaardingse waternet werd ontdekt. De bacterie is vermoedelijk bij werkzaamheden in het water terecht gekomen. Het is onduidelijk sinds wanneer het water is besmet.