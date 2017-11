R'damse kapsaloncaloriebom India-/Nepalese elitekost

De Kapsalon-caloriebom van bijna 8000 joule per bak een patat shoarmavlees-gesmolten kaas-slaknoflooksambalsaus-uitvinding van de Schiedamsewegkapper Tati oftewel de Kaapverdische Nathaniel Gomes verovert de wereld.

Alweer zo'n 15 jaar geleden bestelde de hongerige Gomes z'n eerste volvette bekbak bij Turkse Döner Kebabzaak El Aviva van eigenaar Derius Bengu en nu wordt de calorierijke 'delicatesse' tot op de Nepalese Hoogvlaktes uitgeserveerd.

Nadat ie langzaam maar zeker in allerhande varianten tot in verre Europese en Midden-Oosten-uithoeken wordt verorberd is de Patat Kapsalon nu zelfs elitekost in enkele Zuid-oost Aziatische landen waaronder India en Nepal.

Dat ook dit werelddeel aan de Kapsalon moet geloven is te danken aan een nepalese sterrenkok die niet de typische stamppot maar juist het befaamde Rotterdamse kappers-exportproduct aan de nieuwsgierige machthebbers voorschotelde.

Met 300 rupee zo'n 3 euro per portie, is het 'TatjeTati Chicken Kapsalon' alleen voor de happy few in Nepal en India weggelegd.

Met slechts een schamele 30 euro salaris per maand of zelfs nog aanzienlijk minder pakt de doorsnee Indier en Nepalees voorlopig wat het Gomes-voedsel betreft de regeliere houten bek!

Food for Thougth-vlogger Jack F Kerklaan gaat met het al dan niet genugtheugtelijke nieuws op de beide Delfshavense bedenkers aan......