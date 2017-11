Het imperium van Tuschinski in Rotterdam

In onze serie over de Coolsingel mag Abraham Tuschinski niet ontbreken. De bioscoopmagnaat was onlosmakelijk met Rotterdam verbonden. Tuschinki woonde aan de Coolsingel en had er zijn eerste bioscoop.

Vanuit Rotterdam bouwde hij zijn imperium. Het Grand Theatre, zijn grootste project, zat aan het Pompenburg. Tuschinski was afkomstig uit Polen en kwam in 1904 in Rotterdam.

Zeven jaar later gaan de deuren van zijn eerste bioscoop open in een voormalige zeemanskerk aan de Coolvest. Deze bios stond precies op de plek waar nu het Rotterdamse stadhuis staat.

Kop in het zand



De bioscoop moest na een succesvol jaar al plaats maken voor het bouw van het stadhuis. Tuschinski stak daarover lang zijn kop in het zand. “Hij kon niet lezen en schrijven”, weet Jacques Börger van Museum Rotterdam, “Hij kreeg een brief van de gemeente maar die legde hij opzij. Dat deed hij met alle brieven, zeker als hij het idee dat het geen goed nieuws was”.

Uiteindelijk liet hij iemand de brief voorlezen en kreeg hij te horen dat zijn Thalia gesloopt moet worden. Hij ging niet bij de pakken neerzitten. “Dat is typisch Tuschinski”, zegt Börger. “Hij bouwt een hele grote Thalia 2 aan de Hoogstraat. Ook weer op een historische plek: daar heeft het huis gestaan waar Erasmus is geboren”.

Vooruitstrevend



Abraham Tuschinski was een vooruitstrevende man. Börger: “Hij wilde jonge vrouwen de kans geven naar de bioscoop te gaan en had daarom een crèche bij de bioscoop. We hebben het dan over de jaren twintig van de vorige eeuw”.

Een volgend project was weer aan de Coolsingel (de Coolvest was inmiddels gedempt). Tuschinki nam het noodlijdende Cinema Royal over. Hij woonde boven deze bioscoop en wist ook van dit filmhuis een succes te maken.

In 1923 openen de deuren van het Grand Theatre. “Dat was zijn grote wens, hij wilde een bioscoop maar je moest er ook kunnen eten, dansen en er was een galerie voor moderne kunst”. Abraham Tuschinski wist grote namen naar zijn Grand Theater in Rotterdam te halen. Sterren als Marlene Dietrich en Josephine Baker treden erop.

Liefdesleven



Het liefdesleven van Tuschinski in onlangs beschreven in het boek ‘Uit liefde, meneer Tuschinski’ van Tanya Commandeur. Commandeur heeft onderzoek gedaan naar de berichten die al langer bekend waren over de affaire van Tuschinki met de vrouw van zijn zakenpartner Hermann Ehrlich, die ook de broer was van Tuschinski’s echtgenote.

“Tuschinski en Jet Ehrlich zijn stapelverliefd op elkaar geworden en ze konden niet zonder elkaar. Ze probeerden steeds te stoppen, maar dat lukte niet. Die twee hoorden echt bij elkaar. Ik denk dat wel dat beiden hun gelukkigste uren in hun leven met elkaar hebben doorgebracht”, aldus Jacques Börger.

Bombardement



De bioscopen en het Grand Theatre zijn verloren bij het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940. Tuschinski is op 14 mei geboren en zag op zijn verjaardag zijn woonhuis en zijn zaken verwoest worden. "Hij is ondergedoken want hij wilde niet uit Rotterdam weg. Net als met die brieven van de gemeente die hij opzij legde, hij wilde niet geloven dat het zo erg zou worden”.

Maar de joodse Tuschinski zou de oorlog niet overleven. “Hij is door de Rotterdamse politie opgepakt en overdragen aan de Duitsers. Die hebben hem via Westerbork naar Auschwitz gebracht”. Daar is hij in 1942 vermoord. “Het allertrieste vind ik dat zijn geboorteplaats vlak bij Auschwitz is”, zegt Börger. De cirkel was rond. Een indringende gedachte.

Bij de herdenking van het bombardement op Rotterdam op 14 mei 2018 zal er uitgebreid stil worden gestaan bij Abraham Tuschinski.