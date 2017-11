Deel dit artikel:











Jimi Hendrix vijftig jaar geleden in Rotterdam: 'hij was een sensatie' Organisator Wim van Zon over Jimi Hendrix

Het is vrijdag precies vijftig jaar geleden dat Jimi Hendrix in Rotterdam optrad. Hendrix speelde toen met zijn band op een hippiebeurs in de hallen van Ahoy, toen nog vlakbij het Rotterdamse stadscentrum. Het zou de enige keer zijn dat Hendrix in Nederland speelde.

Om de komst van de Amerikaanse gitarist te herdenken wordt in café Dizzy op de 's-Gravendijkwal in Rotterdam een expositie georganiseerd. Er hangen tientallen kleurenfoto's, zwart-witplaten en schilderijen. Aandachtstrekkers zijn vooral de foto's die zijn gemaakt van het optreden zelf. Die zijn gemaakt door de Rotterdamse fotograaf Rob Bosboom. Sensatie

"De beurs was er voor jongeren van toen", zegt organisator Wim van Zon. "Er was een markt en er waren optredens. Pink Floyd, Soft Machine: er speelden echt bands die er toe deden. Typisch was dat ook Jimi Hendrix geboekt werd. Hij trad als sensatie op.'' "De beurs was er voor jongeren van toen", zegt organisator Wim van Zon. "Er was een markt en er waren optredens. Pink Floyd, Soft Machine: er speelden echt bands die er toe deden. Typisch was dat ook Jimi Hendrix geboekt werd. Hij trad als sensatie op.'' Van Zon was er zelf niet bij. Rond de tweeduizend bezoekers waren dat wel. "Schrik niet, je kon het optreden bezoeken voor twee gulden en vijftig cent." De setlist van het optreden is vijftig jaar lang bewaard gebleven. Hendrix speelde de volgende nummers, waarvan er later veel tot klassiekers zijn uitgegroeid: Stone Free

Manic Depression

Hey Joe

Little Miss Lover

The Wind Cries Mary

Foxy Lady

Burning of the Midnight Lamp

Purple Haze De tentoonstelling is gratis te bezoeken als Dizzy geopend is.