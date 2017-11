Langenberg: bewoners Rotterdam-Centrum zijn parkeeroverlast zat

De Rotterdamse straten staan op de uitgaansavonden te vol met geparkeerde auto's, terwijl de garages nog genoeg plek hebben. Wethouder Pex Langenberg hoopt dat te veranderen door mensen meer te laten betalen voor hun parkeerplek op straat. Vanaf 19 januari betalen automobilisten in het weekend twee uur langer door tot 01:00 uur.

De maatregel is ingevoerd na klachten van bewoners en ondernemers uit het centrum met een parkeervergunning. Zij zeggen dat zij hun auto's niet meer kwijt kunnen op straat.

"Het centrum van Rotterdam is telkens weer in het nieuws, ook zijn er veel activiteiten. Dat trekt heel veel bezoekers, en ook mensen die komen met de auto", aldus Langenberg vrijdag op Radio Rijnmond.

"Die mensen parkeren dan overal in de straten waardoor de ondernemers en de bewoners niet meer kunnen parkeren. Wat wij dus willen is dat die bezoekers zoveel mogelijk naar de parkeergarages gaan."

Om het uitgaanspubliek de garages in te lokken, wordt het parkeren daar goedkoper tussen 22.00 en 06.00 uur. Op straat betaal je vier euro per uur, in de garages straks één euro.

Langenberg benadrukt dat mensen zonder auto ook zeer welkom blijven: "Of voor wie denkt: ik neem nog een glaasje. De nachtmetro gaat in de weekenden rijden vanaf 29 december."