Honderden kilo's coke gevonden in Rotterdamse haven De gevonden partij drugs in beeld. Foto: Openbaar Ministerie

In een container met metaal uit Brazilië is 400 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven gevonden. De partij werd halverwege vorige maand ontdekt, zo bracht justitie vrijdag naar buiten.

De douane vond de cocaïne in een container die uit Santos in Brazilië kwam. De drugs hadden een straatwaarde van ongeveer acht miljoen euro. Direct na de vondst is de partij vernietigd. Sinds de ontdekking ervan is de politie op zoek naar de mensen die betrokken zijn bij de invoer. Daarom werd de vondst pas vrijdag bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden voor de smokkel.