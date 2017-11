Deel dit artikel:











Aboutaleb: 'Gerrit liep gevaar gepakt te worden door de Duitsers, maar óók door NSB'ers' Ahmed Aboutaleb en Gerrit Kamminga Burgemeester Aboutaleb De zaal met toehoorders

Voor het elfde achtereenvolgende jaar is vrijdag de Rotterdamse razzia herdacht. Dat gebeurde in het Feyenoordstadion, waar tienduizenden mannen uit Rotterdam en Schiedam zich in 1944 verzamelden. Burgemeester Aboutaleb vertelde het verhaal van een van hen, de toen 18-jarige Gerrit Kamminga.

"Hij woonde op het Noordereiland en kreeg op straat een briefje van een Duitser waarop de razzia werd aangekondigd. Net als 50 duizend andere mannen moest hij zich melden voor de tewerkstelling", aldus Aboutaleb. De jonge Rotterdammer ging weer naar binnen en wilde zich op het dak verschuilen. Maar dat vond zijn oma onverstandig vanwege dreigende represailles. Daarom sloot hij zich aan bij de lange rij mannen op weg naar het stadion. Gerrit en de andere mannen gingen in november per schip over het IJsselmeer naar Kampen. Ze werden vastgezet in barakken en eindigden uiteindelijk in het Duitse Wezel. Daar leden ze zo'n honger dat ze een keer uitbraken naar het aangrenzende weiland om bieten uit de klei te trekken. Uiteindelijk kon Gerrit vanwege zijn achtergrond als schipper tewerkgesteld worden op een binnenvaartschip in het Ruhrgebied. "Hij liep toen dubbel gevaar'', vertelde Aboutaleb. "Hij kon omgebracht worden door de Duitsers, maar ook door geallieerde bombardementen op de binnenvaartschepen." Rond de kerst probeerde Gerrit terug te komen naar Nederland. "Hij liep gevaar om gepakt te worden door de Duitsers maar ook door NSB'ers. Zwervend en af en toe een ei stelend om niet van de honger om te komen, kwam hij op een zekere avond in Rotterdam aan." Zijn moeder schrok Burgemeester Aboutaleb "Vanwege de avondklok besloot hij aan te bellen bij een woning aan de Oudendijk. Dat was weer een gok, maar Gerrit mocht van de bewoner in een stoel slapen." Zijn thuiskomst leidde bij zijn familie tot enorme blijdschap, maar ook angst, benadrukt Aboutaleb. "Zijn moeder schrok en was tegelijkertijd natuurlijk heel blij." "Maar ze vond het te gevaarlijk om haar zoon thuis te houden, vanwege de NSB'ers in de buurt en vanwege de mensen die jaloers konden zijn omdat haar zoon nog leefde, terwijl zij hun zonen hadden afgeleverd bij de Duitsers en geen idee hadden wat er met hen was gebeurt. En die mensen zouden hem misschien uit afgunst kunnen aangeven bij de Duitsers." Daarom ging de jonge Rotterdammer op een fiets met houten banden naar zijn broer in Noord-Holland. Daar bleef Gerrit tot het einde van de oorlog. "De oorlogservaringen hadden hem getekend voor het leven", besluit Aboutaleb tegen de aanwezigen in het Feyenoordstadion. "En dat geldt ongetwijfeld ook voor alle die andere mannen die het overleefd hebben en allemaal een eigen verhaal te vertellen hebben. Des te indrukwekkender is het dat zij na de oorlog de kracht vonden om gewoon weer als mensen te beginnen. Met een litteken. Dat wel."