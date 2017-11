Deel dit artikel:











Automobilist met hamer op hoofd geslagen in Leerdam Foto: archief

Een 22-jarige Gorinchemmer is opgepakt voor het met een hamer inslaan op het hoofd van een automobilist. De zware mishandeling gebeurde in de nacht van 28 oktober op de Westwal in Leerdam.

Een automobilist en een man op straat kwamen elkaar die nacht tegen en maakten over en weer beledigende opmerkingen. De man in de auto stapte uit, waarop de ander een hamer pakte en hem te lijf ging. Het slachtoffer werd geraakt op zijn arm en hoofd en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Hij verkeert volgens de politie niet in levensgevaar. Afgelopen dinsdag werd de 22-jarige verdachte opgepakt. De man blijft voorlopig vastzitten op verdenking van poging tot doodslag, totdat de zaak voor de rechter komt.