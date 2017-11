Deel dit artikel:











Arrestatie voor kinderporno in Zuid-Holland

In een groot internationaal onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen en kinderpornografie is in Nepal een 75-jarige Nederlander aangehouden. Een tweede verdachte van 46 jaar werd in Zuid-Holland gearresteerd.

De politie doorzocht zijn woning en drie huizen in het zuiden van het land. Daarbij zijn computers, tickets, paspoorten en andere documenten in beslag genomen. De verdachte zit in beperking en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het Openbaar Ministerie wil in verband met het lopende onderzoek verder geen details geven.