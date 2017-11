Kassa politie Rotterdam: notoire verkeersovertreder komt boetes betalen

Agenten op het politiebureau Rotterdam-Centrum werden vrijdagmiddag aangenaam verrast. Een man kwam in een klap zijn achterstallige bekeuringen van in totaal 5735 euro betalen.

De Rotterdammer was maar liefst 29 keer bekeurd voor verschillende verkeersovertredingen. De hoogste boete die hij in één keer had gekregen was ruim 522 euro.

De man kwam niet geheel vrijwillig afrekenen op het Haagseveer. Zijn auto was in beslag genomen en die kon hij alleen terugkrijgen door de rekening te voldoen.