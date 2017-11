Deel dit artikel:











A15 richting Rotterdam weer vrij na ongeval Aanrijding op A15. Foto: Peter Stam Aanrijding op A15. Foto: Peter Stam Aanrijding op A15. Foto: Peter Stam

De A15 richting Rotterdam is ter hoogte van Papendrecht weer vrijgemaakt. Een vrachtwagen en personenauto waren midden in de spits met elkaar in botsing gekomen.

Er staan in beide richtingen nog files op de A15. Na het ongeluk bij Papendrecht ging het bij de A15 bij Sliedrecht ook mis. Verkeer richting Rotterdam krijgt het advies om vanaf knooppunt Gorinchem, Breda (A27, A59, A16) te volgen.