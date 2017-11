Rijnmond Staat Stil en de Russische Revolutie

Deze week is het precies honderd jaar geleden dat de Russische revolutie uitbrak. Lenin en zijn trawanten pleegden een coup en wilden een communistische heilstaat opbouwen.

Voor veel Nederlanders in Rusland was dat destijds een ramp: zij raakten al hun bezittingen kwijt. Zij gingen terug naar Nederland. Andere Nederlanders gingen juist naar Rusland tóe; zij geloofden in het communisme.

Deze Rijnmond Staat stil vertelt twee bijzondere verhalen, die elkaar kruisen. Van een man uit Hellevoetsluis, Leendert van den Muyzenberg, directeur van een zoutmijn in Rusland. Hij moest vluchten. En de Rotterdamse naaister Wilhelmina Triesman, die in diezelfde tijd haar bestaan ging opbouwen in Rusland.

Historica Janine Jager schreef er twee boeken over: Hoe komen wij heelhuids uit deze hel en Wilhelmina Triesman, een Nederlandse in Leningrad .

Olga van den Muyzenberg werkte samen met haar familie aan een website , waarin de geschiedenis van heer grootvader Leendert staat beschreven.

Paul Verspeek maakte dit tijdsdocument op. Vol persoonlijke dramatiek en verdwenen idealen.