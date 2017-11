Deel dit artikel:











FC Rijnmond: 'Alle opties mogelijk voor Pastoor' FC Rijnmond vanuit het Kasteel

Voor Alex Pastoor is het scheiden van zijn dubbelfunctie bij Sparta bespreekbaar. Dat is op te maken uit het antwoord dat directeur Manfred Laros in FC Rijnmond geeft op de vraag 'Wil Sparta af van de dubbelfunctie trainer/technisch manager?'

Laros antwoordt dat Alex Pastoor voor alles open staat en de keuze wil maken die het beste is voor de club. Sparta en de trainer/technisch manager zijn deze maand in gesprek gegaan over de toekomst. Het contract van Pastoor loopt aan het eind van dit seizoen af. 'Hij staat er open voor en we gaan met elkaar in gesprek', zegt Laros letterlijk. Hoe Laros verder tegen de toekomst van Alex Pastoor kijkt en nog veel meer zie je hier in FC Rijnmond. Ook Michel Breuer, Dolf Roks (hoofd opleidingen) en Frank Kooiman (oud-speler en keeperstrainer) komen aan het woord. Verder zie je hoe Sparta zich inzet voor jongeren die het moeilijk hebben. En we lopen een dag mee met de veelgeprezen jeugdopleiding.