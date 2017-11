Verkeer A4 tussen Den Haag en Rotterdam stond muurvast

Op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam stond een lange file door verschillende ongevallen.

Het eerste ongeval gebeurde voor de Ketheltunnel in de richting van Rotterdam. Vlak nadat daar de weg werd vrijgegeven, was het raak in de Beneluxtunnel even verderop.

Volgens Rijkswaterstaat mag het verkeer niet stilstaan in de Ketheltunnel. Daarom werden de auto's voor de tunnel stilgezet met een rood stoplicht.

Verkeer richting Rotterdam kreeg het advies om vanaf knooppunt Prins Clausplein de A13 te nemen.