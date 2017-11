Horeca Vlaardingen schenkt en spoelt met bronwater

De horeca in Vlaardingen neemt noodgedwongen maatregelen vanwege het negatieve advies om geen kraanwater te drinken. Koffie en thee wordt met bronwater geserveerd en de glazen worden ook met bronwater gespoeld.

Op de deur van de eetcafé De Waal hangt een briefje: "Wij serveren koffie en thee met bronwater." Hiermee hoopt de horeca-ondernemer onrust weg te nemen en geen klandizie te verliezen.

"Maar het is wel een hoop gedoe en zeker met het weekend voor de deur", zegt Jorien van der Gaag. Zij staat bij het eetcafé achter de bar.

In eetcafé De Waal hebben ze zelfs een filterkoffie-apparaat moeten aanschaffen omdat de koffiemachine automatisch afslaat zodra de espresso op temperatuur is. "Ja, we moeten helaas nee verkopen voor espresso en cappuccino."

Het advies van Waterbedrijf Evides is om kraanwater tot en met zondag minstens drie minuten te koken voordat het kan worden gedronken. Waterbedrijf Evides bestrijdt de E-colibacterie met chloor en kan op zijn vroegst na het weekend het sein veilig geven.

De financiële gevolgen heeft de Vlaardingse horeca nog niet in kaart gebracht, maar de kosten voor de flessen bronwater en koffiezet-apparaten kunnen aardig oplopen. Mogelijk gaan ze gezamenlijk de schade verhalen via de horecabond.

In eetcafé De Waal reageren de meeste klanten sympathiek op de filterkoffie die wordt geserveerd. "Echt een bakkie zoals vroeger bij grootmoeder werd geschonken."