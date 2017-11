Evides: besmetting drinkwater Vlaardingen ontstond na 1 november

De besmetting van het drinkwater in Vlaardingen met de E.colibacterie is ontstaan in de dagen na 1 november. Dat zei operationeel manager Henk Ketelaars van Evides vrijdagmiddag op Radio Rijnmond.

"We nemen dagelijks monsters in het hele verzorgingsgebied van Zeeland tot en met Delft. In Vlaardingen is in de week voorafgaand aan het constateren van de besmetting gemeten op zes tot zeven plekken en geen E.coli aangetroffen", vertelt Ketelaars.

Die metingen vonden plaats op woensdag 1 november. Een week later maakte Evides bekend dat het waterleidingnet in Vlaardingen vervuild is met de poepbacterie. Tot en met zeker zondag geldt het advies om het water minstens drie minuten te koken voor consumentie.

Over de oorzaak van de besmetting kan Ketelaars nog steeds niets met zekerheid zeggen: "We hebben natuurlijk onderzoek gedaan naar de oorzaak en veel mogelijkheden bestudeert, maar echt uitsluitsel kunnen we nog niet geven. We handelen bijvoorbeeld heel zorgvuldig bij leidingen die buiten liggen en waar gewerkt wordt."

Ketelaars noemt het vervelend dat het kookadvies voor zo'n groot gebied is afgegeven, 'maar zorgvuldigheid staat bovenaan'.

Chloor

Evides probeert de kwaliteit van het drinkwater weer op orde te brengen door kleine hoeveelheden chloor toe te voegen. "We zijn nog bezig met het doseren van het chloor, dus zijn nog niet klaar met het hele gebied. Morgenochtend en zondagochtend worden er weer veel monsters genomen om de kwaliteit van het drinkwater te controleren. Dan bepalen we of het gewerkt heeft zoals we willen."

"Mensen kunnen dit weekend beter niet de witte was doen, want door het toevoegen van chloor kan het water bruin van kleur worden", besluit Ketelaars.