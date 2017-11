SGP wil weg dwars door Alblasserwaard

De SGP Molenwaard wil een weg dwars door de Alblasserwaard. De nieuwe weg moet van Nieuw-Lekkerland naar Oud-Alblas lopen en de verkeersdrukte in het landelijke gebied terug dringen. Onomstreden is het voorstel zeker niet.

Vooral tijdens de spits kan het behoorlijk vast staan in de landelijke Alblasserwaard. Veel wegen van noord naar zuid kent gebied niet.

Bas de Groot: "Het is een mooi gebied. Anderzijds moeten we ook rekening houden met het toegenomen verkeer. Het is zoeken naar de juiste balans."

De Groot zegt met zijn plan tien tot twintig jaar vooruit te kijken. "Nu is het misschien nog net te doen. Maar met nieuwe woonwijken in het vooruitzicht en steeds meer bezoekers voor Kinderdijk gaat de drukte waarschijnlijk toenemen. Dit is onze visie voor de toekomst."

Zoals te verwachten valt is niet iedereen even enthousiast. "Laten we trots op ons landschap. De kracht is juist dat het wijds en open is", verwoordt een dame die haar hond uitlaat een breedgedragen sentiment.

Ook zijn er diverse voorstanders te vinden op straat. "Ook dit is een vorm van leefbaarheid. Goed plan. Het kan hier helemaal vast staan."

Voor de financiën kijkt De Groot niet naar zijn gemeente. "Wij vinden dat provincie, rijk en Europa aan zet zijn. Het platteland is vaak een ondergeschoven kindje, is mijn ervaring."

De SGP hoopt dat er over maximaal tien jaar begonnen kan worden met de bouw van een nieuwe weg door de Alblasserwaard.