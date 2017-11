Deel dit artikel:











Vlam in de pan in seniorencomplex Vlaardingen Foto: MediaTV

Een pannetje op het vuur in een seniorencomplex in Vlaardingen heeft vrijdagmiddag vlam gevat. De rook verspreidde zich over drie verdiepingen van het complex aan de Churchillsingel. Veertien woningen werden tijdelijk ontruimd.

Een ambulance kwam ter plaatse om de bewoonster die het pannetje op het vuur liet staan te controleren. De mevrouw liep rookvergiftiging op. Inmiddels zijn de bewoners weer teruggekeerd naar hun woning.