PVV-Statenlid Jan Zwerus verlaat partij en neemt zetel mee

Provinciale Statenlid in Zuid-Holland Jan Zwerus is uit de PVV gestapt. Zwerus neemt zijn Statenzetel mee. Daarmee verliest de PVV in Provinciale Staten Zuid-Holland haar positie als tweede partij.

Jan Zwerus bevestigt het nieuws vrijdagavond tegen RTV Rijnmond. Hij wil niet in detail treden over de reden van zijn vertrek. "Ik hang niet graag de vuile was buiten. Dat is iets tussen mij en de partij."

Maar in een e-mail aan PVV-kamerleden Fleur Agema en Vicky Maeijer die anoniem is doorgestuurd naar de redactie van RTV Rijnmond, wordt de reden van zijn vertrek wel duidelijk. Zwerus voelde zich onvoldoende gehoord bij het werven van lokale PVV-kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. "De uitspraak van de heer Wilders dat de PVV van stad tot stad, van dorp tot dorp ons land terug gaat veroveren, zal de geschiedenis helaas in gaan als een losse flodder. Wat ik overigens zeer betreur."

Zwerus is ook niet te spreken over de communicatie binnen de partij: "Op mijn e-mail van 21-09-2017 aan de heer Wilders en mijn e-mail aan mevrouw Agema van 27-10-2017 heb ik geen antwoord mogen ontvangen. Dit getuigt van weinig respect."

Het Statenlid heeft inmiddels de lokale partij Leefbaar Goeree-Overflakkee opgericht. De meeste kandidaten die hij voor de PVV geworven neemt hij mee naar Leefbaar Goeree-Overflakkee.

Zwerus wil niet terugkijken met rancune. "Wilders heeft veel deuren geopend en taboes doorbroken. Net als Pim Fortuyn voor hem en Theo Hiddema en Thierry Baudet nu. Dat gedachtengoed blijft de mijne en neem ik mee in het programma van mijn nieuwe partij."

Jan Zwerus zit sinds maart 2015 voor de PVV in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. De partij had tot vrijdag acht zetels en was daarmee na de VVD de tweede. Die plaats moet de PVV nu delen met CDA en D66.

De PVV heeft nog niet gereageerd op het vertrek van Zwerus. Zijn persoonlijke pagina op de site van de PVV in Zuid-Holland is wel offline gehaald.