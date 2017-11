Een heel stadsdeel ontruimen voor een vliegtuigbom. Hoe ging dat ook alweer?

Duizenden mensen moeten over enkele jaren waarschijnlijk hun woning verlaten, als een niet-ontplofte vliegtuigbom wordt verwijderd in de Claes de Vrieselaan in Rotterdam. Het wordt de tweede grote ontruiming in de wijk Rotterdam-Middelland voor een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Het verwijderen van de Bellebom in 1988 hield ook toen duizenden Rotterdammers in de ban.

De Bellebom is een vliegtuigbom die gedropt werd door de geallieerden in 1944. De duizendponder belandde in een sloot achter een woning in de Bellevoystraat. Het verwijderen van de bom was een mega-operatie.

Iedereen, zelfs de mensen die de duizendponder op die 29e november in 1944 naar beneden zagen komen waren hem alweer vergeten. Engelse jachtbommenwerpers hadden het gemunt op de Sicherheitsdienst aan de Heemraadssingel. In de wijde omgeving vielen 61 slachtoffers, maar het gebouw zelf bleef overeind staan. Eén van de grote vliegtuigbommen belandde in een tuintje 500 meter verderop, aan de Bellevoystraat.

De bom belandde in een zompige bodem en zakte daar zo diep in dat de Duitsers hem er later niet meer uit hebben gehaald.



Pas in 1987 herinneren mensen zich de bom weer. De stadsvernieuwing bereikt Middelland en daarvoor moeten woningen gesloopt worden en herbouwd.

Dan herinnert mevrouw Ottenberg zich de bom, die bij de buren in de sloot terecht kwam. “Ik kwam thuis en toen was het net een kwartier daarvoor gebeurd. Er was geen explosie.”

Betty Koedam was een kleuter toen het gebeurde. “Ik woonde bij mijn grootouders, want mijn moeder werkte. Wij zaten aan tafel thee te drinken. Ik zat met mijn gezicht naar het tuintje, dus ik zag zo schuin een voorwerp naar beneden komen en onder de schutting verdwijnen. De kopjes sprongen van tafel van de klap.”

De duizenponder ligt in de jaren tachtig nog altijd in die tuin. En als mevrouw Ottenberg hoort van de renovatieplannen stapt ze naar de gemeente. “Dat ze hier de boel gingen onderheien, dat kon natuurlijk niet, want stel dat dat ding alsnog ontploft.”

De gemeente besluit tot een historisch onderzoek. Er werden getuigen gezocht en archieven werden bekeken. “Toen kregen we gegevens en foto’s waarop we konden zien dat die bom hier terecht is gekomen”, zegt Max de Ruiter, toenmalig coördinator rampenbestrijding. “We wisten natuurlijk niet of ie daar nog lag.”

Toenmalig burgemeester Peper was aanvankelijk sceptisch. “Ik vroeg me toen wel af: die bom ligt daar al tientallen jaren zonder dat er wat mee gebeurd is. Zou dat niet gewoon kunnen voortduren?” Maar het gevaar van een ontploffing bleek te groot.

“Er zijn in diezelfde periode wat explosieven uit de 2e wereldoorlog spontaan geexplodeerd”, aldus oud-coordinator rampenbestrijding de Ruiter. “Het blijkt dat springstof na een bepaalde tijd gaat kristalliseren, waardoor een soort zelfontbranding ontstaat waardoor een blindganger toch vanzelf kan af gaan.”

En dus moest de bom worden opgespoord. Dat blijkt nog niet gemakkelijk. “Rotterdam heeft nogal slappe grond dus hij kan een aardig eind zijn weggezakt”, zegt Piet Schoots, toenmalig medewerker van de Explosieven Opruimingsdienst. Met meetapparatuur wordt gezocht naar de bom. Het onderzoek duurt een maand of drie, schat een collega bij de Explosieven Opruimingsdienst.

Ondertussen worden de plannen voor een grootscheepse evacuatie opgesteld. Rond de waarschijnlijke vindplaats wordt een rode cirkel getrokken waar grote schade en gewonden verwacht worden mocht de bom ontploffen. In dit gebied wonen 7000 mensen, die hun woning moeten verlaten tijdens de ontruiming. Daaromheen wordt een ruimere cirkel getrokken, waar mensen tijdens de operatie binnen moeten blijven.



“Ik had geen idee wat me te wachten stond”, erkent Jan Hoogstraten, die in die tijd Hoofdinpecteur van de politie was. ”Maar toen die cirkels getrokken werden begon zich langzaam het beeld te vormen van een mega-operatie.”

Om iedereen op de hoogte te stellen werd een speciale krant verspreid, met de maatregelen uitgelegd in meerdere talen. En dat had veel gevolgen. “We kwamen een mevrouw tegen met 150 katten op de tweede verdieping”, zegt oud-coördinator rampenbestrijding, Max de Ruiter. “Er waren mensen met de meest vreselijke dieren in terrariums van krokodillen tot slangen, die moesten worden opgevangen. Er waren autowrakken waarin zwervers sliepen. Die moesten natuurlijk ook opgevangen worden.”

Het wordt de grootste evacuatie sinds de watersnoodramp. Op zondag 27 maart 1988 moeten bewoners om half 8 ’s morgens hun woningen verlaten. “Wij hebben eerst foto’s in koffers en dozen gedaan”, zegt oud-bewoner Jan Poot. “Mijn vrouw kwam met alle lakens. Als ik niet uitgekeken had, hadden we het servies ook nog meegenomen. Dat ging allemaal naar mijn zoon in Hillegersberg-Schiebroek.”

De politie controleerde van elk pand of de bewoners er uit waren. Dan werd er een zegel opgeplakt. Als de ontruiming compleet is, ontstaat een volledig leeg stadsdeel. “Je hoorde de klokken in de huizen tikken, zo stil was het”, zegt een van de 1000 agenten die meewerkte aan de ontruiming.

“Radio Rijnmond verzorgde de hele dag een uitzending over de Bellebom”, zegt oud-coördinator rampenbestrijding Max de Ruiter. “En op een gegeven moment gaf burgemeester Peper in een interview op de radio het ‘sein veilig’. Dat was best snel, want wij waren de woningen nog aan het schouwen toen de eerste bewoners alweer voor de deur stonden.”

De medewerker van de EOD die de bom demonteerde laat de ontsteking zien op televisie. Hij zat er scheef in, maar was er volgens hem toch nog gemakkelijk uit te halen. Eind goed al goed. Burgemeester Peper herinnert het zich als een, bij wijze van spreken, geslaagd evenement. “Het begrip van de Rotterdammers was echt ontroerend.”

En dat merkten de medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst ook. “We kregen bloemen en van alles van de bewoners, toen de klus geklaard was”, zegt hij. En zijn collega constateert: “het was een goede buurt om een bommetje te demonteren.”



TV Rijnmond maakte jaren geleden een reportage over de Bellebom: