Gorcum krijgt muzikale ode op cd en vinyl

Een groep lokale muzikanten brengt in 2018 een plaat uit met liefdesliederen over de stad. De speciale ode wordt uitgebracht op cd en vinyl. Initiatiefnemer Rik Tazelaar: "Er valt zoveel te bezingen dat je er makkelijk een plaat mee vol krijgt."

"Als je door de stad loopt kom je zoveel tegen waarvan je denkt: daar kan ik wel een tekst of lied over maken. Ik heb vorige week nog een nummer gemaakt over de Nieuwsteeg. Daar wonen maar vier of vijf mensen, maar toch gebeurt daar van alles wat inspiratie geeft om er een nummer van te maken."

Het idee van Tazelaar kreeg veel bijval. Al snel meldden collega-muzikanten zich aan. "Ik wilde per se niet zelf de cd vol zingen. Het wordt nu een breedgedragen project."

Tazelaar over de warme gevoelens voor zijn woonplaats: "Het is de liefde voor de stad. Dit project is er ook om andere duidelijk te maken wat er hier gebeurt. Dat men denkt: ik ga daar eens kijken."

De cd zal in april of mei 2018 verschijnen.